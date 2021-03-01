شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: مخطط لإنهاء تنفيذ الخط الثالث للمترو بالكامل خلال إبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن مخطط الانتهاء من أعمال الخط الثالث للمترو بطول 41 كم بالكامل في إبريل 2023 بتكلفة ستصل لحوالى 97 مليار جنيه، حيث يجرى حاليا استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث بعد إنهاء تنفيذ المراحل الأولى والثانية والرابعة.



وبدأت الهيئة القومية للأنفاق حاليا فى أعمال تشطيبات محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كيلو متر، وعدد 4 محطات نفقية تشمل ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات.



وينفذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث آخر مراحله الجارى تنفيذها تحالف شركات فرنسية تقوده شركة فينسى، وهو نفس التحالف الذى نفذ المراحل الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث، وانطلقت أعمال حفرها من العتبة فى منتصف 2017 مارا الحفار العملاق بمحطتى ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات، ويجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنجاز هذا المشروع.

والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) محطة وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.