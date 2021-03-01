شكرا لقرائتكم خبر عن «مزايا التعليم عن بعد» في قصر ثقافة منيا القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قصر ثقافة منيا القمح بالشرقية، الإثنين، ندوة تثقيفية عن «مزايا التعليم عن بعد وكيفية الاستفادة منه» ألقاها د. محمد عزيز، ضمن برنامج المحاضرات التوعوية.

بدأ «عزيز» بالتعريف عن التعليم عن بعد وهو وجود الشخص المتعلم في مكان جغرافيا يبعد عن مصادر التعلم له ووجه الاستفادة منه، وتناول الحديث عن دور الدولة في توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح المنظومة التعليمية وأهميتها لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم من حولنا، واختتم الحوار بأهمية الأسرة ودورها في التعليم عن بعد.

كما أقام القصر أمسية أدبية بقاعة المؤتمرات لأعضاء نادى أدب منيا القمح حيث قدم أعضاء النادي مجموعة كبيرة من القصائد ومنهم سعيد إسماعيل وقصيدة تواعدنا، وإلهام حسانين وقصيدة رعشه روح، وختم محمد المهدي بقصيدة مخاض النظم، بينما نفذ قصر ثقافة الزقازيق رشة تفصيل فستان بسفرة وكلونة للأستاذة دينا صادق.