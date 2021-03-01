شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي الجديد» تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، احتفالا باليوم العالمي للحماية المدنية، تقديرا للدور الذي تقدمه قوات الحماية المدينة، حيث أقيم الاحتفال بمقر إدارة الحماية المدينة بشارع جمال عبدالناصر بمدينة الخارجة.

وتضمنت الاحتفال تقديم عروض رياضية تبرز القدرات البدنية لرجال الحماية المدنية وعروض إطفاء وتفكيك متفجرات مع استعراض لسيارات الإطفاء والإنقاذ البري بالإدارة، كما تضمنت الاحتفالية تكريم ضباط الحماية المدنية المحالين للتقاعد ممن خدموا في محافظة الوادي الجديد، وأسر الشهداء من رجال الحماية المدنية، بحضور اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتحتفل وزارة الداخلية في الأول من مارس كل عام بذكرى اليوم العالمي للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية، واقيمت الاحتفالية السنوية هذا العام تحت عنوان حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري، ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.