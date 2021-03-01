شكرا لقرائتكم خبر عن دفع 300 جنيه فقط.. التأمين الصحي الشامل يجري جراحة تركيب دعامة لمسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن ببورسعيد في تركيب دعامة معدنية بالمرئ لأحد المسنين، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى إن هذه العملية هي الثانية من نوعها التي تتم بالمستشفى.

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المريض يبلغ من العمر 73 عامًا ويعانى من ورم سرطانى بالمرئ، وهو الأمر الذي أدى إلى انسداد المرئ وحدوث صعوبة في التغذية.

واضاف السبكي في بيان الاثنين، أن الجراحة استغرقت أقل من ساعة، وبعدها بدأ المريض التغذية بصورة طبيعية، ويجري الآن متابعة حالة المريض مع أطباء الأورام لإعطائه العلاج الكيماوي والإشعاعي بالمستشفى، مشيرًا إلى أن المريض لم يدفع أكثر من نسبة المساهمة التي لم تتخطى 300 جنيه مع العلم بأن هذه الجراحة تكلفتها خارج التأمين الصحي تبلغ 20ألف جنيه تقريبًا.

وأشار السبكي، إلى نجاح كافة التدخلات الجراحية لأورام القنوات المرارية وحصوات القنوات المرارية التي تم إجرائها خلال 6 أشهر، حيث تم علاج 35 حالة خلال هذه الفترة، إلى جانب تركيب دعامتين معدنيتين بالمرئ لمسنين منتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أنه على مدار عام كامل واجه العالم الكثير من التحديات، نجحت مستشفى التضامن في إجراء عدد من العمليات الجراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وانه تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، وبلغ إجمالي حالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية 1236حالة منذ بداية تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد وحتي فبراير من العام الجاري .

وتابع: يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة وكفاءة وبأعلى المعايير القياسية الدولية بمستشفياتها، دون أن يضطر المنتفعين للسفر خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية، مشددًا على استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير وإضافة كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة لمنتفعي المنظومة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن مستشفى التضامن هي واحدة من ضمن (8) مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يقدمون الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتضم الطاقة الإستيعابية للمستشفى (154) سرير داخلي، (17) سرير للعناية المركزة، و3 غرف للعمليات إلى جانب غرفة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلي.