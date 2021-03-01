شكرا لقرائتكم خبر عن 241 ألف و183 طلبا للتصالح على مخالفات البناء في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تقديم 241 ألف و183 طلب للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية، وتحصيل 40 ٪ جدية التصالح بدءاً من اليوم لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.

وأكد محافظ الشرقية أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40٪ كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، للدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، لمدة أخرى إضافية، حتى نهاية شهر مارس.