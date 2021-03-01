شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 87 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في المنشآت والمحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة.

أكد «غنيم» أنه تم تحرير 87 محضرًا للأفراد، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وإغلاق 9 منشآت ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة وفض تجمع لأحد السرادقات لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وشدد «غنيم» على المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم،مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشيرًا إلى عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.

ولفت «غنيم» إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.