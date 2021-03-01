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وكيل مطرانية الكاثوليك يدعو رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وذلك لدعوة فضيلته لحضور زيارة سفير الفاتيكان ممثل قداسة البابا فرانسيس منتصف شهر مارس الجاري.

أكد «يؤانس» أن تلك الزيارة المرتقبة تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة منذ تنصيبه من أربعة أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة قداس احتفالي كبروتوكول لاستقبال سفير الفاتيكان لأول مرة بالغردقة ولقاءه بقيادات محافظة البحر الأحمر.

كما أعرب «يؤانس» عن شكره وتقديره للأزهر الشريف ورجاله وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودوره الكبير مع قداسة البابا فرنسيس، في نشر الخير والمحبة والسلام في العالم أجمع، ومد جسور التواصل بين الشرق والغرب، والتي جسدتها وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي وضعت قواعد عامة للحياة والبشرية جمعاء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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