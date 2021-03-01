شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إجراءات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لضمان انتظام الفاتورة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركتا «مصر العليا» و«القناة» لتوزيع الكهرباء، خدمة جديدة لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن طريق تطبيق يتم تحميله عبر برنامج جوجل بلاي، أُطلق عليه القراءات الموحدة لقراءة عداد الكهرباء لضمان انتظام فاتورة الكهرباء.

يُتيح البرنامج تسجيل قراءة عداد الكهرباء بشكل شهري لضمان انتظام عملية قراءة عداد الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى صدور فاتورة كهرباء تعبر عن استهلاك فعلي وليس جزافيًا.

تتاح الخدمة لجميع المشتركين في محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية.

رابط التطبيق هو https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eps.kerat_moshtrek&fbclid=IwAR0ovLrJ0BCC2TaF1Voi1h02KM4rvukZvsTD00CrNOQqDle4y0tJQQAgYJ8

وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه سيتم تعميم باقي شركات توزيع الكهرباء قريبا لتغطي الخدمة الجديدة جميع أنحاء الجمهورية.

ونصحت الشركة المشتركين الراغبين في الاستفادة من التطبيق تحضير فاتورة كهرباء سابقة حيث تتم الاستعانة بها للاستفادة منها في كتابة البيانات التي سيطلبها البرنامج أثناء عملية تسجيل بيانات المشترك.

وسيطلب البرنامج عددًا من البيانات وهى تحديد نوع الاستهلاك سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا.. إلخ، وتتم كتابة رقم الحساب، ورقم اليومية الخاص بالمشترك، والمنطقة والإدارة ورقم العداد، ثم يتم التأكد من اسم المشترك وفي حال حدوث خطأ ستتم إعاده كتابة حميع البيانات من البداية.

في حال صحة اسم المشترك، سيطلب منك البرنامج كتابة قراءة العداد في إحدى الخانات، يدويا، كما سيطلب منك توجيه الهاتف لتصوير قراءة العداد بشكل واضح ليتم إرسالها والتأكيد على صحة البيانات المرسلة.