شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من المحور الاستراتيجي العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن بداية العام المقبل، ستشهد نهاية تنفيذ عدة مراحل من المحور للطريق الاستراتيجي، خاصة القطاعات التي تمر بالمحافظة، مؤكدًا على أن المحور بأطوال تصل إلى أكثر من 1000 كيلو متر مقسم لمسافات، يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم.

كما يمتد من درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية حتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وقال المحافظ، إنه يجرى استكمال العمل في مشروع رصف وازدواج طريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب والذي يبدأ من توشكى وحتى مدينة 6 أكتوبر في الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية.

وأضاف الزملوط أن مشروع تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات يجري تنفيذه بالإسناد إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكى – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، بينما وصلت نسبة التنفيذ في طريق الفرافرة – البحرية أكثر من 90%.

وأكد المحافظ أنه جرى تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يجري ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكى حتى نهاية المحور في 6 أكتوبر.