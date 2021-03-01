شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس جامعة الفيوم للاطمئنان على سير الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020- 2021 والتي شملت كليات الآثار والتربية بحضور عمداء الكليات ووكلائها.

صرح أ.د أحمد جابر شديد أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي أداء الطـــلاب للاِمتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصًا على ســلامة الطــلاب والعاملين ومنعًا للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وتنوعها لقياس مستوى الفهم وعلى توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.