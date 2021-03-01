شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبرع رجل أعمال.. نادي منتخب السويس يعلن بدء أعمال حفر لإجراء توسعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى منتخب السويس عن بدء أعمال الحفر لتوسعات بالنادى الاجتماعى عقب تبرع رجل اعمال بمعدات والمواد الخاصة لإجراء اعمال التوسعات.

وكرم محمد محمد هلال، رئيس نادى السويس، جمال حمدى الجميل، رجل أعمال، لمساهمته في إجراء أعمال التوسعات بالنادى الاجتماعى وذلك لاستيعاب حجم العضويات الموجودة في النادى.

من جانبه، صرح محمد هلال، رئيس نادى السويس، أن أعمال الحفر بدأت لإجراء اعمال التوسعات بالنادى الاجتماعى وذلك عقب مساهمة رجل اعمال بالمعدات والمستلزمات الخاصة بتلك الأعمال، لافتا انه من المتوقع الانتهاء في بداية موسم الصيف.

وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية له اليوم، أن نادى كان يحتاج إلى توسعات من أجل استعياب حجم العضويات التي استقبلها خلال الفترة الماضية منذ فتح المقر الجديد لنادى يوم ٢٤ أكتوبر في العام الماضى.