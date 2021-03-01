شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع الانتهاء من رصف مدخل الضبعة الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال رصف وتطوير المدخل الشرقي لمدينة الضبعة وذلك بعد الانتهاء من توصيل البنية التحتية.

وشدد «شعيب» على ضرورة العمل على ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانتها، مع التيسير على المواطنين وحركة سير المواصلات بالمدينة.

وأوضح العميد محمد فوزي، رئيس مدينة الضبعة، أنه يتم متابعة تنفيذ الاعمال أول بأول خلال رصف المدخل الشرقي للمدينة وربطه بالمدخل الرئيسى بجوار مستشفى الضبعة المركزى، مع الإسراع في تنفيذ الأعمال.