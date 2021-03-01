شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، سير امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، وامتحانات الصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس أبوبكر الصديق بمدينة مرسى مطروح يرافقه الاستاذ عاطف سلامة مدير عام مديرية التربية والتعليم

واطمئن محافظ مطروح على تنفيذ مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية للإجراءات الوقائية والاحترازية من تعقيم وتطهير قبل دخول اللجان مع ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع قياس الحرارة وعبور من بوابات التعقيم عند دخول الطلاب للجان مع تقليل الكثافة الطلابية في اللجان تنفيذا للتعليمات الوزارية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، كذلك الاطمئنان على دخول نسبة كبيرة من الطلاب على منظومة الامتحانات الاليكترونية من خلال جهاز التابلت في إمتحانات اللغة الانجليزية في الفترة الاولى والجغرافيا في الفترة الثانية

يذكر أن 16 الف طالب بالصف الخامس الابتدائى بمطروح يؤدون الامتحان الموحد اليوم، و2400 طالب بالصف الاول الثانوى يودون الامتحانات بمادتى اللغة الانجليزية والجغرافيا.