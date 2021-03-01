شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتدخل لحل مشكلة نقل طلاب الجامعة بـ«دسوق» للامتحانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، صباح اليوم الاثنين، بالتنسيق مع إدارة المواقف والسرفيس مشكلة نقل طلاب الجامعة لكلياتهم بكفرالشيخ لأداء الامتحانات والازدحام الشديد، وعدم توفر العدد الكافي لنقل الطلاب والطالبات لكلياتهم.

ونسق رئيس مركز مدينة دسوق مع مدير مجمع المواقف ومشروع السرفيس ورئيس الحركة بموقف السيارات لمواجهة الازدحام تم الدفع بـ 2 أتوبيس و30 سيارة سرفيس لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة المتجهين من دسوق لكفر الشيخ.

وتم تكليف نائب رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة صباح كل يوم والدفع بسيارات سرفيس وسيارات من الخطوط الاخرى لمواجة الازدحام في الصباح وخاصة خلال فترة الامتحانات لطلاب وطالبات الجامعة.

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زحام

زحام

زحام

زحام

زحام