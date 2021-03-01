شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنمية الصعيد تدعم المشروعات الاستثمارية بـ«الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بهدف التعاون المشترك والبناء بين الهيئة وجامعة الفيوم فى شتى المجالات التنموية الإجتماعية والإقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية وغيرها بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع على مجتمع الصعيد وفتح فرص عمل لأبنائه .

ومن جانبه قال اللواءسامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة تسعى لتعزيز سبل التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لذليل كافة معوقات الاستثمار في محافظات الصعيد وتنمية موارد ما تملكه كل محافظة والإسراع بالمشروعات التنموية طبقا لما جسده القانون رقم 157 لسنة 2018 في إنشاء الهيئة وتحديد إختصاصاتها وهو مانوقعه اليوم لأن التنمية في صعيد مصر هـي إستثمارات الغد .

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم علي أهمية التعاون بين كليات الجامعة المختلفة ووحداتها المتمثلة في مركز الإستشارات الهندسية ومركز الحرف اليدوية وكليات الجامعة لتحقيق الشراكة مع مشروعات الهيئة وتقديم الدعم الفني والإستشارات والخبرات العلمية في المجالات المختلفة .

وأكد وائل أبوطالب المتحدث الإعلامي لهيئة تنمية الصعيد أن البروتوكول يهدف إلي قيام جامعة الفيوم بإمداد هيئة تنمية الصعيد بكافة المعلومات والخبرات فى المجالات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها الهيئة في محافظة الفيوم ومنها علي سبيل المثال مشروع الدواجن التكاملي بالعزب ومشروع مصنع جرفس للأعلاف وموقف سيارات بني سويف بالفيوم وذلك من خلال مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة.

وكذلك الأنشطة التي تقوم بتنفيذها الجامعة ومنها حدة المخبوزات بكلية الزراعة من أجل التدريب على التصنيع الغذائى الجيد للمواد الغذائية المتاحة فى البيئة الفيومية وإستثمار طاقات الشباب من خلال عقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة للطلاب وتنمية مهاراتهم لتلبية إحتياجات سوق العمل وفتح فرص عمل لخريجى جامعة الفيوم المدربين والمؤهلين لسوق العمل وإعداد دراسات تفصيلية عن المناطق الصحراوية بمحافظة الفيوم ووضع خريطة زراعية لتحقيق ثروة فى الإنتاج الزراعي والحيوانى وأيضا المناطق الصناعية والتعدينية لإستثمارها مما يعود بالنفع والفائدة علينا ولتصبح مصر من الدولة الرائدة جذباً للإستثمارات .