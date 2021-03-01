شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تحصين 85 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت 6 فبراير الماضي وتنتهي 5 مارس الجاري، طبقًا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكل مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيى، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها بلغ 85 ألف و656 رأس، والتي شملت تحصين 74 ألف و596 رأس من الأبقار و9628 من الجاموس، و1432من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة وحتى أمس الأحد، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

وجه محافظ بني سويف رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولي الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كل المستلزمات البيطرية، مشيرًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.