شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 45 رحلة دولية وداخلية لنقل 3766 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء ، 45 رحلة دولية وداخلية وشحن لنقل ما يقرب من 3766 راكبا ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران ، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، ابوچا، تونس، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، روما، أثينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، أديس ابابا، الشارقة، اربيل)، بالإضافة إلى8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3766 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.