السيستم شغال.. طلاب أولى ثانوي: حل امتحان اللغة الإنجليزية في أقل من 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أشاد طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، بامتحان اللغة الإنجليزية؛ حيث يؤدون الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتَين، مؤكدين سهولة الامتحان وأن الأسئلة جاءت مباشرة.

وقال الطلاب إنه تم الانتهاء من حل امتحان اللغة الانجليزية في أقل من 10 دقائق، مؤكدين أن عدد الأسئلة ملائم مع عدد الأسئلة التي كانت بنظام الاختيار من متعدد.

وأشاد الطلاب بسهولة الدخول على المنصة في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتداول عدد من الطلاب صورًا من امتحان اللغة الإنجليزية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر الطلاب إجابات لأسئلة الامتحان عبر تطبيق "تليجرام".

وانطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيًّا من المدرسة، بنظام "أوبن بوك".

وحضر أمس الأحد 566 ألفًا و400 طالب/ طالبة بالصف الثاني الثانوي، لأداء اختبار مادتَي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.

وتمكن 547 ألفًا و222 طالبًا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالبًا/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

وأدى 26740 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل- دمج- دولي) الامتحان ورقيًّا من إجمالي 27938 طالبًا/طالبة بنسبة حضور 95.71%.

كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.