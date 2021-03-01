وزير التعليم العالي: تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين وتوفير الإمكانيات لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم من أجل إتاحة مناخ يسمح لهم بالاستفادة من البحث العلمي في مواجهة الأزمات، مؤكدا أهمية رعاية شباب الباحثين وتوجيه الدعم لأفكارهم ومشروعاتهم البحثية.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد سمير حمزة المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمكتب الثقافي المصري بواشنطن.

وأكد وزير التعليم العالي، أهمية تسخير البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع، وأهمية التعاون والتضافر بين جميع الجهات البحثية في مصر، مشيرا إلى أهمية النداءات البحثية السابق إعلانها من خلال الهيئة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، موقف تنفيذ المشروعات البحثية والنداءات البحثية بالهيئة في عدد من المجالات والتخصصات، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على ٢٩٤ مشروعا جديدا، وتتم متابعة قرابة ١٠٠٠ مشروع بحثي من قبل الهيئة، فضلا عن الإعلان عن ١٠ نداءات بحثية وطنية ودولية منذ بداية العام المالي الحالي حتى الآن، وجاري الإعلان عن نداءين بحثيين عبر موقع الهيئة.

من جهته، قال الدكتور محمد سمير حمزة المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمكتب الثقافي المصري بواشنطن، إنه تم التعاون خلال الفترة الماضية مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال الاستعانة بعدد من العلماء المصريين المقيمين بالخارج؛ لتقييم عدد من المشروعات البحثية بالهيئة، مؤكدا ترحيب العلماء المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة سواء من خلال التدريس أو عمل أبحاث مشتركة أو تقييم مشروعات بحثية.

وأوضح أن التعاون يشمل عدة مجالات منها (الصيدلة، والطب، والطب البيطرى، وعلم الفيروسات، والبيولوجيا الجزيئية، والهندسة، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الأساسية).

وحول موقف النداءات الحالية، استعرض المجلس النداءات التي دعمتها الهيئة في عدد من المجالات، حيث تم قبول ٢٤ مشروعا في النداء الخاص بجائحة كورونا، وجاري تنفيذ إجراءات تقديم الدعم لنحو ١٠٤ طلاب في نداء دعم طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، فضلا عن نداء العلوم الأساسية، ونداءات أخرى.

وكشف عن نداء جديد لإنشاء معمل وطني لبحوث الفيروسات من الدرجة الثالثة (BSL3)؛ بهدف دعم إنشاء معمل وطني لأبحاث الأمراض المعدية وتجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة، كما يهدف المعمل إلى بناء قدرات وطنية فى مجال الأمراض الوبائية/ المعدية، وإجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة.