"قمة مصر للأفضل" تكرم وزيرة البيئة لجهودها في خدمة العمل البيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل"، ونظمتها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء.

حضر الفعالية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الشخصيات البارزة والقيادات التنفيذية للمؤسسات المصرفية.

وتم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومنحها درع التكريم كأحد الشخصيات النسائية الحكومية التي لها أعمال بارزة في مجال خدمة العمل البيئي والارتقاء بالاقتصاد المصري خلال عام 2020، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك خلال الاحتفال بالدورة السادسة لـ "قمة مصر للأفضل" أمس.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام لفيف من الوزراء والقيادات السياسية، والمسئولين ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والإقليميين، كما تشمل أفضل 100 شركة في السوق المصرية والمقيدة في البورصة، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذين تم اختيارهم وفقاً لعدد من البحوث والتصنيفات الدقيقة التي تم إجرائها.

وتسلط فعاليات القمة الضوء على دور المرأة المصرية في دعم الدولة وخطط الإصلاح الاقتصادي، من خلال طرح الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتعد نتائج القمة دليلاً على مدى نجاح ونفاذ الإجراءات التي تبنتها القيادة السياسية والحكومة خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا واستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة.