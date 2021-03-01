ضبط عاطل سرق 4 مساكن بأسلوب "كسر الباب" في الإسكندرية

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

محمد يوسف

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