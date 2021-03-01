شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات المخالفة على حرم الشوارع والطرق الرئيسية؛ لإعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حمله موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن إزالة ٢ كشك مخالف بطريق هرية الجديد، ورفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بشن حملة لرفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشوارع بالتعاون مع شرطة المرافق، أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وإزالة 8 حالات إشغال، كما شملت الحملة متابعة إلتزام الكافتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية، وتم تحرير محضر ضد مقهي مخالف، ومصادرة 9 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.