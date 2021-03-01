شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يطمئن على انتظام سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بعض المدارس الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات الالكترونية والورقية للفئات المقرر لها امتحانات ورقية من طلاب المنازل والدمج التعليمي للصف الأول الثانوي العام.

خلال الجولة، اطمئن مدير المديرية على انتظام دخول الطلاب على منصة الامتحان لأداء امتحان اللغة الانجليزية على التابلت، واتباع كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

أكد «سويد» أن غرفة العمليات بالمديرية لم تسقبل أية شكاوى أو معوقات أو مشاكل طبية لأي من الطلاب أو المعلمين، من خلال غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على مستوى امتحانات الصف الخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي العام وامتحانات النقل لمدارس التعليم الفني.