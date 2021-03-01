شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ١٦ موظفاً للتحقيق لعدم الانضباط في العمل بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، أنه في إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم المرور والمتابعة على عدد من القطاعات الخدمية داخل نطاق مدينة الأقصر من قبل أعضاء التفتيش وهم: هاني عادل سعد وكيل الادارة وأحمد محمد صفوت وسامح عيسى فلسطين .

وأسفرت هذه المتابعات، عن غياب ١٦ موظفًا وموظفة، بينهم عدد ٨ محاضر دون سند قانوني، وتم احالتهم جميعا للتحقيق.

وأوضح «الكيلانى»، أنه تنفيذا لتعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن إجمالي عدد المتابعات ٧٤ متابعة خلال شهر فبراير ٢٠٢١ الماضي وعدد ٦٦ تم الحفظ فيها، وهذا يوحى بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.