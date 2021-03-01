شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المصابين في حادث طريق «السويس-الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة في السويس، إن 11 مصابا، حصيلة حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ربع على طريق «السويس_ الإسماعيلية» نقل بمنطقة جنيفة شمال السويس.

وكان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين، يفيد تصادم سيارة ميكروباص يستقلها ركاب تحمل لوحات «ط وم 6135» بسيارة ربع نقل محملة بالأسماك رقم «ط ص ل 4483» وذلك أمام مركز شباب جنيفه على الطريق السريع المتجه للإسماعيلية.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق أسعاف السويس، بـ 15 سيارة لموقع الحادث، وقدم المسعفين الإسعافات الأولية للمصابين بموقع الحادث قبل نقلهم للمستشفى.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المصابين هم: أحمد محمد عبدالجليل 24 عام، مقيم بمنطقة كبريت شمال السويس مصاب كسر في العمود الفقري واشتباه نزيف في المخ، على صبري محمد 40 عام، مقيم بكبريت اشتباه كسر بالساق اليمنى، وأبنه أحمد على 12 عام، كسر بالساقين، والطفل معتز رمضان هاشم 10 أعوام، مقيم بكبريت اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

كما أصيب محمود محمد محمد 48 عام، مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب بكسر بالذراع الايسر، وعبير متولي السيد 32 عاما مقيمة السويس مصابة كسر بالساقين، ورنيم محمد كمال 19 عام كسر بضلوع الصدر، ومروة السيد سعد 20 عام مصابة بكسر في الساق اليمنى، السيد على أحمد خليل 45 عام، مقيم بالشرقية مصاب بكسر بالساق اليسرى.

وتابع المصدر الطبي، كما أصيبت سهير محمد عوض 46 عاما مقيمة السويس كسر بالزراع واشتباه كسر بالعمود الفقري، الطفلة لجين رشدي إبراهيم 11 عام مصابة بسحجات وكدمات.