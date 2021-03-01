شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون ومسؤلى جمعية جهينة البحرية، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة كلية في المهد، عبارة عن سور بالطوب الأبيض بجوار كوبرى السحارة بطول 150 متر، وبإرتفاع مترين تقريبا من ثلاث جهات.

أزالت الأجهزة التنفيذية بالمركز بإزالة حالتين تعدي عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر داخل الحيز العمراني بنطاق المدينة على مساحة 100 متر، وقامت الوحدة المحلية بالروضة بإزالة سور طولي من الطوب الأبيض خارج الحيز العمراني، بناحيه قرية الحجاجية بمساحة 40 متر ،وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بإزالة حظيرة مواشي ومخزن على مساحة 250 متر أملاك دولة، بجوار كوبري فريسكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.