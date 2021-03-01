شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق بـ«الإنترلوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الاثنين، أعمال رصف الأسفلت لشارع إبراهيم المغازي، وأعمال التطوير والرصف بالإنترلوك على جانبي الشارع، كما تفقد الأعمال الجارية في شارع 20 غرب مدينة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الجولة التفقدية، الاثنين، بسرعة الانتهاء من رصف الشارع، وجاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، أعمال الرصف بغرب المدينة من بداية شارع صبري القاضي وتحويله إلى اتجاهين، وأمام سوق الجملة، كما تابع ما شهدته مدن وقرى محافظة كفر الشيخ من بدء أعمال الرصف للطرق الداخلية وبين المراكز، ومنها رصف طريق «دسوق سد خميس» بطول 1300 متر، وعدد من الطرق بالحامول وقلين وسيدي سالم ودسوق، وبلطيم.