شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تواصل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت جامعة السويس عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثالث وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس.
وتفقد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس اللجان الامتحانية بمرافقة على حسين عطا_نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكد رئيس الجامعة على عدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من خلال التباعد ومنع التزاحم، قياس درجات الحرارة للجميع، التعقيم المستمر لكافة اللجان والقاعات التي تعقد بها الامتحانات مؤكدا على مرور فترة الإمتحانات بسلام.
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