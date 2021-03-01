جامعة السويس تواصل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثالث

وأكد رئيس الجامعة على عدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من خلال التباعد ومنع التزاحم، قياس درجات الحرارة للجميع، التعقيم المستمر لكافة اللجان والقاعات التي تعقد بها الامتحانات مؤكدا على مرور فترة الإمتحانات بسلام.

محمد يوسف

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