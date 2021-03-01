شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة طريق «الخانكة – السلام» للحد من الحوادث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرراللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة إنارة طريق «الخانكه –السلام» بشكل كامل وإصلاح الأعمدة فورا للحد من الحوادث التي تقع عليه ليلا بناء على شكاوى المواطنين الذين التقوا برئيس المدينة وعرضوا عليهتفاصيل وقوع حوادث كثيرة لضعف الإنارة ليلا.

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية إنه تم إصلاح ولاعات الإنارة على طريق كوبرى الشريف وعمل صيانة بأعمدة الإنارة بطول طريق الخانكة- السلام ومراجعة ولاعات الإنارة بمساكن الإيواء بعد إصلاح كابل شركة الكهرباء.

وكان أهالي مدينة الخانكة اشتكوا من عدم وجود إنارة بالأعمدة الكهربائية بطريق الخانكة- السلام وقالوا في شكواهم أن الطريق يسمى بطريق الموت حيث تقع عليه العديد من الحوادث مطالبين المسؤولين بضرورة إنارتة والاهتمام به لأنه يعد من أهم الطرق بين مدينتي الخانكة والسلام.

وفى السياق شن مجلس مدينة الخانكه حمله اشغالات على القهاوي بالمدينة بالشارع الجديد من بداية الموقف مرورا بالقسم حتي مركز الشباب وميدان المحطة مرورا بمجلس المدينة والمستشفي المركزي حتي السنترال وتم رفع جميع الاشغالات الموجودة بالطريق العام التي تعوق حركة المواطنين بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم عمل الاجراءات القانونية لجميع المتعديين على حرم الطريق العام.