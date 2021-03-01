شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع نشر ثقافة زراعة الأسطح بقرية «صفط تراب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استمرار أعمال التطوير بقرية صفط تراب بالمحلة الكبرى ضمن مبادرة «صفط تراب....البداية» وبالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أنه جاري تنفيذ خطة توعوية تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى سيدات وأطفال وشباب القرية وفقا لخريطة زمنية تتناول تنفيذ العديد من الأنشطة بداية من شهر فبراير حتى يوليو من العام الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعى وتنفيذ الأنشطة بالأماكن المفتوحة، وكذلك تنفيذ بعض من اللقاءات مع شباب القرية عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وتتضمن الخطة التوعوية عددا من الموضوعات منها نشر ثقافة زراعة الأسطح والنوافذ الخضراء، واحتفالات ساعة الأرض والتغيرات المناخية، ونشر فكرة التنمية المستدامة والتنوع البيولوجى، وأيضا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ( الطاقة، المياه.....)، وكيفية إنتاج عيش الغراب، ونشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات المنزلية، والتعريف بتأثير جائحة كورونا على الوضع البيئي، كما تتناول الخطة تنفيذ دورات تدريبية عن الأعمال اليدوية لسيدات القرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والتعريف بأهمية المخلفات الزراعية كقش الأرز وكيفية الاستفاده منها، والمشاركة في تنفيذ حملات توعوية ولقاءات ميدانية ضمن مبادرة( هندق على بابك).وتستهدف تلك الموضوعات الرائدات الريفيات وجمعية شباب صفط تراب الخيرية والمثقفات الصحيات بالقرية.