شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوى في امتحانات كلية الآداب بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب بجامعة العريش، على انتظام الامتحانات واتباع كافة الإجراءات داخل لجان الامتحانات في اليوم الأول بالكلية .

أشار في بيان، بعد تفقد لجان الامتحانات إلى تفقد اللجان قبل بدء الامتحانات للتأكد من تطهيرها وتعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين. كما تم تفقد اللجان بعد بدء الامتحانات للتشديد على ارتداء الطلاب للكمامات ومراعاة التباعد داخل اللجان، والتنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات وعدم التجمع أمام اللجان بعد انتهاء الامتحانات .

وأكد مجددا على انتظام اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الشكوى، مشيرا إلى متابعته لانصراف الطلاب في هدوء وعملية تطهير وتعقيم اللجان بعد انتهاء امتحانات اليوم الأول، وسيتم استئناف تطهيرها وتعقيمها قبل بداية امتحانات اليوم الثانى .

وكانت الامتحانات بدأت صباح اليوم في عدد من كليات جامعة العريش وسط إجراءات احترازية مشددة طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات .

امتحان كلية الاداب

امتحان كلية الاداب

امتحان كلية الاداب

امتحان كلية الاداب