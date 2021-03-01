شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» و«الفاو» تنظمان ورشة عمل تشاورية لمكافحة دودة الحشد الخريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل التشاورية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية والتي تستمر حتي غد الثلاثاء، بمشاركة عدد من الخبراء في المنظمة الدولية وخبراء المبيدات في لجنة المبيدات برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد والمعاهد المعنية بمكافحة دودة الحشد الخريفية مثل معاهد وقاية النباتات والمحاصيل الحقلية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات والمنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع «الفاو» ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل، إن الورشة تعمل على جمع الآراء والتوصيات التي تمثل الأساس لوضع حزمة من التدابير بالإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية مع إتاحتها وضمان الاستدامة والسلامة والأمان والبعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لهذه التدابير للحد من انتشار الآفة والسيطرة عليها.

وأضاف «عبدالمجيد» إنه سبق انعقاد هذه الورشة سلسلة من الاجتماعات بحضور مكتب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر والمكتب الاقليمي للمنظمة في مصر لوضع التصور المقترح وخريطة العمل للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، موضحا أن أهم السمات العامة لأنشطة مصر تحت مظلة الحراك العالمي ومصر إحدى الدول النموذجية الثماني التي يطبق فيها المشروع، وهي: مصر والصين والفلبين وكينيا وملاوي والهند وبوركينا فاسو والكاميرون، وهناك دول تجريبية لنقل التجربة المصرية تضم السودان واليمن وموريتانيا.

وأوضح المنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع «الفاو» ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية أن أنشطة مصر في المشروع تشمل تعزيز آلية تنسيق وطنية من أجل التنفيذ الفعال لخطة عمل أجل الحراك العالمي وانشاء فريق وطني وتصور جهات اتصال وطنية تقوم بوضع وتنفيذ خطة عمل لمدة سنتين تتفق مع خطة الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد واقتراح ميزانية سنوية، حيث تقدم «الفاو» تمويلا لذلك ووضع حزمة تدابير إقليمية متكاملة للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، مشيرا إلى تقديم بيان حقلي لممارسات الإدارة المتكاملة مع تنظيم مؤتمرات إرشادية إقليمية سنوية لتبادل المعارف مع البلدان التجريبية وإعداد خطاب اتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» وذلك لتنفيذ خطة العمل المقترحة من مصر.

ولفت المنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع «الفاو» ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية إلى تنفيذ الخطة الدولية وتشمل التنسيق الوطني وغير الوطني والمراقبة والإنذار المبكر والتقييم الفني للخيارات الجديدة للإدارة المتكاملة للآفات وتنمية القدرات والإرشاد والتوعية في مدارس المزارعين ورصد قصص النجاح في مكافحة دودة الحشد الخريفية.

وتناول الدكتور ثائر ياسين مسؤول وقاية النباتات بمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أهمية التنسيق بين دول الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية نظرا لمخاطرها على الإنتاج الزراعي وخاصة محصول الذرة، مشددا على أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين من خلال حملات منظمة لمخاطر هذه الآفة على إنتاج المحاصيل لضمان عدم التأثير على الأمن الغذائي للدول في العالم.

ومن جانبه، تناول الدكتور على سليمان مستشار وزير الزراعة للصحة النباتية ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بوزارة الزراعة دور مصر كدولة نموذجية لمكافحة دودة الحشد الخريفية وعلاقة ذلك بخطة تنفيذ أنشطة الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية، موضحا أن اختيار مصر نموذجا لخطة عمل مكافحة دودة الحشد نظرا لتميزها بالمساحة الكبيرة المزروعة بالذرة والتي تتجاوز أكثر من مليون و300 ألف فدان والتي تعد أحد العوائل لانتشار دودة الحشد الخريفية.

وشدد «سليمان» على أهمية تنفيذ حزمة تدابير وطنية وإقليمية لمكافحة دودة الحش تتلائم مع ظروف الدول المرتبطة بالظروف المصرية والتي تم اختيارها مثل السودان واليمن وموريتانيا، مشيرا إلى أن إحدى أولويات حزمة التدابير هى اختيار عناصر المكافحة المتكاملة والآمنة وإتاحتها بصورة سهلة التطبيق في مصر والدول الثلاث والهدف منها هو اختيار عناصر قابلة للتطبيق بالتنسيق بين مصر مع هذه الدول.

وأوضح أنه سيتم إعداد خطة عمل لمدة سنتين في مصر من خلال عمل حقول إرشادية والمراقبة والإنذار المبكر لدودة الحشد مع تنمية القدرات للمعنين بالمكافحة مع تحديد المدارس الحقلية التي سيتم من خلال التوعية بمخاطر الآفة وطرق المكافحة والوقاية وصولا إلى تقييم النتائج والنجاح وعندما تنفذ يتم تنظيم مؤتمر إرشادي دولي لاستعراض النتائج التي توصلت إليها مصر فيما يتعلق بإدارة دودة الحشد الخريفية للبدء في تجريبها في الدول الثلاث وهي السودان واليمن وموريتانيا كنماذج لمكافحة دودة الحشد الخريفية بها.

وأشار «سليمان» إلى أنه سيتم اختيار حقول تجريبية مهمة لتطبيق العناصر اللازمة للمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية تمثل البيئات المختلفة والأقاليم الزراعية في مصر حتي تكون النتيجة الشاملة، ويتم العمل بها من خلال عناصر المكافحة الكيماوية أو المكافحة المتكاملة، موضحا أن تنظيم الحقول واختيارها وطريق الاختيار سيتم من خلال قواعد يتم إعلانها مبكرا تمهيدا لحجز الأرض التي سيتم من خلالها تطبيق الإدارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.