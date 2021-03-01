شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان، والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021 عن طريق نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر. تمت المسابقة تحت عنوان «طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون»، تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير النادي، إنه قد تقدم للمشاركة 24 متسابقا فرديا و13 فريقا، بإجمالي 34 متسابقا داخل الفرق، وإجمالي عام للمتسابقين 58 متسابقا بعد المرحلة الأولى للتقييم، وبذلك أصبح عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابقا فرديا و13 فريقا، بإجمالي 34 متسابقا داخل الفرق، وإجمالي عام للمتسابقين 50 متسابقا، وفي التصفيات النصف نهائية أصبح العدد النهائي للمتسابقين الجاهز لدخول المنافسة النهائية هو عدد 6 متسابق فردي و9 فرق، بإجمالي 25 متسابقا داخل الفرق، وإجمالي عام للمتسابقين 31 متسابقا.

وتمت التصفيات النهائية للمسابقة من خلال اجتماع لجنة التحكيم المشكلة بموافقة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وتمت المفاضلة بين المشروعات المقدمة في فرعي المسابقة، وشارك في التحكيم خبراء من داخل الجامعة وخارجها بتطبيق معايير موحدة.

وأضاف الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة، أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الأعمال للجامعات المصرية على مستوي الجمهورية وجوائز مالية تشجيعية لعدد 14 طالبا من طلاب جامعة أسوان.