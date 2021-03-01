شكرا لقرائتكم خبر عن 69 % من طلاب شمال سيناء يتمكنون من الاتصال بمنصة الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بمحافظة شمال سيناء امتحان نصف العام في مادة اللغة الإنجليزية إلكترونيا عن طريق جهاز التابلت، دون شكاوى.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة تمكن الطلبة من الدخول على منصة الامتحان بلغت 69.1%، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات المقيدين بالصف الأول الثانوي العام 3436 طالبًا وطالبة، تمكن منهم 2377 طالبًا وطالبة من الدخول على منصة الامتحان.

وأوضح رضوان أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات من الطلبة أو أولياء الأمور خلال سير الامتحان، مشيرًا إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات أو شكاوى قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات.