شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 7300 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الإثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن، وتم تداول 7300 طن بضائع و680 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 359 طن بضائع و370 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6930 طن بضائع و312 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الإثنين، لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر 3 سفن، هي: محبة، الحرية، نما إكسبريس، بينما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة أمل، فيما يستقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وبريدج، وتغادر السفينتان عمان وسينا.