شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تطلق أول قمر صناعى محلى الصنع "أمازون 1" لمراقبة الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE) بـ "الإطلاق الناجح لأول قمر صناعى يتم تصنيعه بالكامل فى البرازيل أمازون 1، Amazonia 1، الذي تم أمس الأحد من مركز ساتيش داهوان الفضائي في سريهاريكوتا بالهند"، وذلك بهدف مراقبة ورصد إزالة الغابات فى الأمازون.

وقالت صحيفة "تلام" الأرجنتينية إن أمازون 1 ، هو ثالث قمر صناعي ينضم إلى نظام اكتشاف إزالة الغابات في الوقت الحقيقي (Deter) ، لرصد ومراقبة الدمار في منطقة الأمازون البرازيلية.

وأفاد المعهد الوطني للأمازون ، الذي عمل لمدة ثماني سنوات في تطوير "الأمازون 1" ، أن "الأمازون 1 سيقدم صورًا للرصد البيئي والزراعي في جميع أنحاء الأراضي البرازيلية. كما أنه سيعمل على مراقبة المنطقة الساحلية ، وخزانات المياه ، والكوارث البيئية ، من بين تطبيقات أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن القمر الصناعي ، الذي يزن 637 كيلوجرامًا وطوله 44.4 مترًا ، سينتج صوراً للكوكب كل خمسة أيام، وأوضح المعهد الدولي للفضاء (INPE) أنه "لديه القدرة على بث كمية كبيرة من البيانات من نفس النقطة على الكوكب".



الامازون 1

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا ، ماركوس بونتيس على الفيس بوك، عشية الاطلاق "نحتفل بالانتاج الوطنى والتصميم الوطنى والاستخدام الوطنى".

وفقًا لتقديرات مختلفة ، فقدت غابات الأمازون البرازيلية 8426 كيلومترًا مربعًا في عام 2020 بسبب إزالة الغابات. على الرغم من أنها كانت أقل بنسبة 8 ٪ عن العام السابق ، إلا أن الرقم لا يزال مقلقًا للغاية بالنسبة للمتخصصين ، الذين يشككون في سياسة الرئيس البيئية اليمينية المتطرفة جاير بولسونارو.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساحة التي أزيلت منها الغابات أكبر بخمس مرات من مساحة مدينة ساو باولو ، الأكبر في أمريكا اللاتينية ، وفقًا للبيانات التي جمعتها INPE ، بناءً على ملاحظات الأقمار الصناعية.