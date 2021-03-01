شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه.

والجوافة 8.50 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 جنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات

والفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.

التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 7.5 جنيه

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيهات

- البرتقال بسرة 6.5 جنيه