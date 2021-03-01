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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه.
والجوافة 8.50 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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