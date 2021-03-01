شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول بوزارة الزراعة لرويترز إن احتياطي مصر الاستراتيجي من السكر يكفي عشرة أشهر، وإن من المتوقع إنتاج ثلاثة ملايين طن في 2021.

وصرح مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية في الوزارة أن الإنتاج المتوقع سيساعد مصر على الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في العام الحالي.

وقال وزير التموين علي المصيلحي في بيان الشهر الجاري إن إنتاج المزارعين المصريين من بنجر السكر ارتفع بما سيسمح بشراء كميات كافية لتلبية 90 بالمئة من الاستهلاك المحلي من السكر.