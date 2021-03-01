شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة الحسنة يتفقد لجان امتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، يرافقه حسين عرادة مدير الإدارة التعليمية بالحسنة، بتفقد لجان الامتحانات في عدد من مدارس الإدارة، وذلك للإطمئنان على حسن سير الإمتحانات باللجان.

وأكد عفش على توفير كافة احتياجات الطلاب لتيسير أدائهم بالإمتحانات، بجانب تطبيق كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمه للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الإمتحانية من خطر الإصابه بالعدوي.

شدد عفش على متابعة أعمال النظافه العامه بمحيط اللجان ..معلنًا عن تجهيز مقار اللجان بكافة الإحتياجات اللازمه بأعمال التعقيم والتطهير.