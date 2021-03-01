شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: دعم 24 مشروعًا بحثيًا في جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كافة العقبات التي تواجه الباحثين المصريين، وتوفير كافة الإمكانيات من أجل إتاحة مناخ يسمح لهم بالاستفادة من البحث العلمي، مشددًا على أهمية رعاية شباب الباحثين، وتوجيه الدعم لأفكارهم ومشروعاتهم البحثية موضحا أهمية تسخير البحث العلمي لتلبية احتياجات المجتمع وأهمية التعاون والتضافر بين جميع الجهات البحثية في مصر.

واستعرض عبدالغفار خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الإثنين، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأعضاء مجلس الإدارة، النداءات التي دعمتها الهيئة في عدد من المجالات، حيث تم قبول ٢٤ مشروعًا في النداء الخاص بجائحة كورونا، وجاري تنفيذ إجراءات تقديم الدعم لنحو ١٠٤ طالبا في نداء دعم طلاب الدراسات العليا بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، فضلا عن نداء العلوم الأساسية، ونداءات أخرى.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة موقف تنفيذ المشروعات البحثية والنداءات البحثية بالهيئة، في عدد من المجالات والتخصصات لافتا إلى أنه تم التعاقد على ٢٩٤ مشروعًا جديدًا، ويتم متابعة قرابة ألف مشروع بحثي من قبل الهيئة، فضلا عن الإعلان عن عشر نداءات بحثية وطنية ودولية منذ بداية العام المالي الحالي، وجاري الإعلان عن نداءين بحثيين قريبا.

وناقش المجلس نداء جديد، لإنشاء معمل وطني لبحوث الفيروسات من الدرجة الثالثة بهدف دعم إنشاء معمل وطني لأبحاث الأمراض المعدية وتجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة، كما يهدف المعمل إلى بناء قدرات وطنية في مجال الأمراض الوبائية/ المعدية، وإجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد سمير حمزة إلى أنه تم التعاون خلال الفترة الماضية مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال الاستعانة بعدد من العلماء المصريين المقيمين بالخارج؛ لتقييم عدد من المشروعات البحثية بالهيئة، مؤكدا على ترحيب العلماء المصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة سواء من خلال التدريس أو عمل أبحاث مشتركة أو تقييم مشروعات بحثية، مشيرا إلى أن التعاون يشمل عدة مجالات منها (الصيدلة، والطب، والطب البيطرى، وعلم الفيروسات، والبيولوجيا الجزيئية، والهندسة، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الأساسية).