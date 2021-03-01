شكرا لقرائتكم خبر عن صدمته سيارة وفرت هاربة.. إصابة مدرس أثناء ذهابه لمراقبة الامتحانات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة عماد معوض صالح، 40 سنة، مدرس، إذ صدمته سيارة بالطريق الدائري، جنوب كمين بني أحمد، أثناء ذهابه لعمله بمراقبة للامتحانات، وفرت هاربة.

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، تحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.