شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية إنه يتم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في تنفيذ مبادرة تطوير قري الريف المصري «حياة كريمة» مضيفا أن محافظة المنوفية لها نصيب كبير من مبادرة حياة كريمة حيث يبلغ عدد القري بالمرحلة الأولي 81 قرية بنطاق مركزي أشمون والشهداء وأضاف انه تم البدء الفعلي في تنفيذ عدد من المشروعات بقرية شما مركز أشمون من خلال الزيارات الميدانية وسلسلة اللقاءات المستمرة لمحافظ المنوفية وقائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من الشركات المنفذة.

وأضاف «أبوليمون» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه سيتم اليوم البدء في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بقرية شما ضمن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مشيراً إلى أن العمل يتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي وسيتم التنفيذ بالتنسيق مع قيادة المنطقة المركزية العسكرية وإحدى الشركات الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذات القطاع بالمحافظة.

كما أكد محافظ المنوفية على أنه تم البدء الفعلي في توصيل خدمات الغاز الطبيعي بقرية شما وسط فرحة كبيرة من الأهالي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية، كما تم البدء في إنشاء مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بقرية شما على مساحة 2100 م ضمن المبادرة.

وفى ذات السياق، عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمبادرة «حياة كريمة» مع وفد الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والشركة المنفذة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة ومنسقي مؤسسة حياة كريمة لمناقشة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والتي ستبدأ في قرية شما وتشمل مد شبكات جديدة للمناطق المحرومة واحلال وتجديد شبكات.