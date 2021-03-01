شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس جامعة الإسكندرية: النشر العلمي ارتفع بنسبة 44.8% مقارنة بـ 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام خميس مستشار رئيس جامعة الاسكندرية، للتصنيف الدولي والبحث العلمي، أن النشر العلمي المتميز للمؤسسات التعليمية والبحثية في مصر، زاد في الثلاث سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث احتلت مصر المرتبة 32 عالمياً في مجال الأبحاث العلمية المنشورة دولياً من ضمن 231 دولة على مستوى العالم، أي أعلى 13.8% من قائمة الدول وفقاً لقواعد البيانات العالمية SIMAGO.

وقدم «خميس»، عرضاً عن تحليل منظومة البحث العلمي بجامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة الاثنين، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، قائلاً أن المنشور في مجلات Scopus بلغ 297783 بحث، مشيرا إلى أن النشر العلمي في مصر ارتفع عام 2020 بنسبة بلغت 44.8%، مقارنة بعام 2019، كما بلغ عدد المجلات والمؤتمرات المدرجة في منصة Scopus من دار نشر El Sevier الهولندية 37500 مجلة ومؤتمر.

وأضاف:«بلغ عدد المجلات المدرجة في منصة Web of Science/ JCR من دار نشر Clarivate الأمريكية بلغ عدد 12270 مجلة».