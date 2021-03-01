شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصاً في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق «السويس- الإسماعيلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصاً في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق «السويس- الإسماعيلية».

ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بتصادم سيارة ميكروباص يستقلها ركاب رقم ط وم 6135 بسيارة ربع نقل رقم «ط ص ل 4483» وذلك على مسافة 5 كيلو من جنيفة على الطريق السريع المتجه للإسماعيلية.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق اسعاف السويس بـ 15 سيارة لموقع الحادث، ونقل المسعفين المصابين بينهم 3 أطفال، وتراوحت الإصابات ما بين بسيطة سحجات وكدمات إلى متوسطة واشتباه كسور وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم للمستشفى.