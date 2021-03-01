شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم: «القاهرة - إسكندرية 40 دقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت السكة الحديد تقريرها اليومي، أوضحت فيه موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الاثنين، والذي لم يتغير، نظرًا لما تنجزه هيئة السكة الحديد هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن جدول التأخيرات جاء كالتالي:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية:

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد:

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة: خط

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة