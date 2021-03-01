أخبار مصر

إصابة عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية في المنيا  

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية في المنيا   والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق نزلة الشرفا التابع لمركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات بطريق قرية الشرفا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة محمد علي محمد، 35 سنة، عامل، ومقيم قرية تله بمركز المنيا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا