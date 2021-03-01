شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق نزلة الشرفا التابع لمركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات بطريق قرية الشرفا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة محمد علي محمد، 35 سنة، عامل، ومقيم قرية تله بمركز المنيا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.