شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب سيارة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي الجديد في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم «531 ح س م» بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام مدخل مركز ملوي نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، وهم شيماء مصطفى حسين، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، وجودي أحمد حمدي، 8 سنوات، طفلة، وشيماء على حسن، موظفة، مقيمتان بأسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.