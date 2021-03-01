شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لتنظيم الاتصالات» يوضح مفهوم إنترنت الأشياء والهدف منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رامي أحمد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إنترنت الأشياء امتداد لشبكة الإنترنت بحيث تُمكن المستخدم من الاتصال بأي جهاز والتحكم به.

وأضاف «أحمد» خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن إنترنت الأشياء يعني الاتصال بأي جهاز حديث غير الحاسب الآلي التقليدي كالساعة الرقمية الحديثة على سبيل المثال التي تعطي معلومات عن صحة حاملها عبر الاتصال بالإنترنت.

وأشار إلى أن الهدف من إنترنت الأشياء تسهيل الحياة على المواطن، مؤكدًا أن إنترنت الأشياء له دورًا كبيرًا في خلق التحسينات الدائمة في المنظومات التي تُقدم بها الشبكات اليوم.