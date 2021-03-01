شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولى جلسات نظر طعن مجلس الزمالك «المنحل» أمام «الإدارية العليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، أولى جلسات نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وعلمت «المصري اليوم» أن مرتضي منصور وهاني زاده عضو مجلس إدارة النادي الزمالك سيحضران الجلسة ومعهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن أقاموا الطعن بينهم أحمد مرتضي وإبراهيم يوسف وشريفة كمال وأحمد عادل عبدالفتاح ومحمد أنور.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء هذه الجلسة وما سيصدر عن المحكمة من حكم في تلك الطعون، حيث سيكون حكم المحكمة نهائيًا باتًا غير قابل للطعن، ربما تكون أحد سيناريوهاته هو إلغاء حكم القضاء الإداري بحل مجلس الزمالك وعودة مجلس مرتضى منصور، أو تأييد الحكم والإبقاء على الوضع القائم وهو استمرار اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة في إدارة نادي الزمالك حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأقام مرتضى منصور طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري بعد صدوره بأقل من ٤ ساعات، وذكر أن «الحكم لم يتفق مع صحيح القانون وأيّد قرارًا مشوبًا بالبطلان»، حسب قوله.