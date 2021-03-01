شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف 52 % في اليوم الأول من «التطعيم ضد شلل الأطفال» بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة بجنوب سيناء، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، حققت نجاحًا كبيرًا في أول أيامها، وجرى تطعيم 12540 طفلا بنسبة تعدت 52 % من إجمالي المستهدف المراد تطعيمه.

وأضافت المديرية في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الحملة مستمرة في تحقيق الهدف منها نحو مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوقيد 19 وتقديم الخدمة التطعيمية لجميع الأطفال في العمر المستهدف للتطعيم.

يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجنوب سيناء، تستهدف تطعيم 24026 طفل من سن يوم وحتى سن خمس سنوات، ويشارك فيها نحو 120 فريقا طبيا مدرب على أعمال التطعيمات، وتستمر في جميع مدن المحافظة من خلال الفرق الثابتة في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة بالشوارع ومن شقة إلى شقة وبجميع وديان المحافظة.